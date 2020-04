Condenada y acusada de una nueva estafa se defiende y hace una contradenuncia

Policiales Investigan por nueva estafa a la mujer condenada junto a su hija en 2019

El pasado viernes, personal de la División Delitos Económicos de la policía, realizó un allanamiento en una casa ubicada en calle Liberación Nacional, donde secuestraron un teléfono, dispositivos de almacenamiento y otros elementos relacionados con una causa de estafa que habría sido concretada en los últimos días, por una mujer que el año pasado fue condenada junto a su hija por el mismo delito.Según contó, en horas de la mañana se acercó a la Comisaría Segunda de Paraná para hacer una "contradenuncia" a M.G.D "que me acosa desde hace más de 20 años, haciendo falsas denuncias y diciendo que le robo cosas. Ahora denunció que yo le saqué un crédito pero comprobé a través el banco que ella opera que está en un plazo fijo que hizo ella misma".Por otra parte, la mujer mencionó que cuando la policía allanó su casa "me rompieron las pastillas, soy diabética y contaminaron las cosas de mi hija que es celíaca". En tal sentido, dijo que el procedimiento policial fue "negativo y lo único que sacaron fueron papeles. Me tiraron mi historia clínica y mis cosas. Estoy cansada de tanto acoso de esta mujer y de su marido que es un funcionario, les pido que me dejen de molestar. No voy a parar hasta que no me dejen en paz porque salen a decir barbaridades de mí que no son"."Voy a pedir explicaciones a la Fiscal. Quiero que hagan el descargo que corresponde y que me den una disculpa pública, mi abogado se encargará de hacer las acciones civiles de resarcimiento", dejó en claro.Consultada sobre la condena que pesa sobre ella y su hija desde el mes de junio de 2019 por estafas realizadas entre los años 2014 y 2018, por más de $ 200 mil, Díaz afirmó: "No, no está firme, no hay nada. Estuve hablando y me dicen que hay que hacer de nuevo todo porque en casación dio mal", y se refirió a un "perfilamiento" de parte del fiscal de la causa. "Es una causa armada, no hay condena de nada".