Iba en moto y se salvó de resultar herido por una piola atravesada en calle

Un motociclista se salvó de tener un serio accidente cuando evitó que una piola que atravesaba la calle lo hiciera caer de su rodado.



El joven advirtió "salí a hacer un mandado en horas de la tarde, pasé por calle Perú, entre Dr. del Cerro y Ricardo Rojas. Resulta que había una piola muy finita, no sé si de pescar o algo por el estilo porque no se veía".



"La cuestión es que al pasar en la moto, la piola me engancha a la altura de la garganta, pude frenar y pegarle un tirón. El tema es que si esto le llega a pasar alguien que va apurado, o alguno que lleva un nene adelante de la moto, lo puede lastimar muy feo", indicó el joven.



Finalmente, expresó a diario El Sol: "No sé si ataron la piola con la intención de robar al que caiga o en modo de broma, y si es así, por favor vigilen lo que sus hijos hacen. Y tengan cuidado al pasar por ahí, no vaya a ser que se repita esto".