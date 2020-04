Detuvieron a dos hombres ebrios y les incautaron los vehículos en Paraná

"Venía de un asado"

Otro en estado de ebriedad

Un hombre de 61 años, en estado de ebriedad, fue detenido en Paraná en un control de tránsito que realizaba la Policía en jurisdicción de la Comisaría Séptima para verificar el cumplimiento del Aislamiento Preventivo y Obligatorio. Sucedió alrededor de las 19 del domingo, mientras que en la madrugada del lunes ocurrió un hecho similar en el que intervinieron agentes de la Comisaría Novena.El conductor, domiciliado en San Benito, realizó una maniobra que puso en riesgo al personal policial y al ser detenido en el control, presentó una certificación Municipal, que resultó estar a nombre del mismo.El hombre dijo que "venía de un asado" y, presentaba evidente estado de ebriedad, por lo que se solicitó la presencia de personal Municipal, quienes realizaron test de alcoholemia.Con este testeo, el Juzgado Federal dispuso que se secuestre el vehículo y que la persona sea aprehendida. A la violación de la cuarentena se sumó que estaba alcoholizado.Además, exhibió una documentación con la que trató de justificar que estaba exceptuado del aislamiento. No obstante, desde la Justicia ordenaron el secuestro del certificado para establecer la autenticidad del mismo.Acerca del segundo suceso, comentó que "alrededor de las 4 de la madrugada, se advirtió la circulación de una persona en auto, la cual no tenía justificativo e iba bajo los efectos del alcohol. También se le secuestró el vehículo y quedó alojado en la Alcaidía".El hecho ocurrió en calle Anacleto Medina, donde los efectivos detuvieron a un hombre de 31 años de edad, que circulaba en un Ford Falcon, quien no pudo justificar el motivo por el cual se encontraba en la calle. Además, estaba indocumentado, con aliento etílico y prepotencia al dirigirse al personal policial.Finalmente, Echaniz precisó a Radio La Voz que "desde el inicio del Aislamiento, en el Departamento Paraná se notificaron a 3.200 personas" por violar el decreto nacional.