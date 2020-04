Se registraron nuevos incidentes en la cárcel de Concepción del Uruguay

Durante la tarde la tarde del domingo, se registraron nuevos incidentes dentro de la Unidad Penal 4 de Concepción del Uruguay.



Internos de la cárcel generaron un nuevo foco de conflicto, aunque en esta oportunidad no se trató de ningún reclamo por las condiciones de detención; ya que la violenta situación tuvo como origen el rechazo de una persona que cumplía condena en el Pabellón 1.



Pese a que acudieron móviles de la Policía de Entre Ríos, dependientes del Comando Radioeléctrico, no debieron ingresar al lugar y sólo realizaron un perímetro en las calles de afuera del penal, sin necesidad de mayor intervención o ingreso.



De acuerdo a lo revelado al diario La Calle, no hubo heridos y el interno fue finalmente trasladado de lugar.