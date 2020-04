Exigirán el Certificado Único Nacional para circular: Quiénes deben tenerlo

A continuación las excepciones al aislamiento y permisos de circulación

El subjefe de la Policía de Entre Ríos, José Alejandro Lauman, confirmó que a partir de esta semana "se exigirá con mayor premura el certificado único nacional para transitar. Por el momento nos manejamos con los certificados que ya estaban vigentes, pero se exigirá el certificado nacional", expresó el funcionario.En otro orden, Lauman indicó que se labraron aproximadamente 11.500 actas, y de las cuales hay que discriminar las actas por cuarentena, que son a aquellas personas que ingresaron desde el exterior o desde provincias vecinas. Estas son cerca de 400. "También están las de primer orden que son las de advertencia que se hacen en la vía pública, y las de reincidencia que son cuando el ciudadano no cumple con la advertencia labrada en la primera acta. Esta segunda acta ya es de procedimiento y con conocimiento de la Justicia Federal. Estas son cerca de 1.300 actas de reincidencia labradas desde el inicio del operativo hasta la fecha", detalló.Según la normativa nacional, el Certificado Único de Circulación es exigible para diversos sectores, aunque en otros casos son necesarias otras certificaciones.Como establece Decreto 297/2020, las personas. Sin embargo, las personas que se encuentran exceptuadas del cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de la prohibición de circular -detalladas en el artículo 6 del mencionado Decreto, y en la Decisiones Administrativas 429/2020 y 450/2020-, deberán contar con una certificación que acredite su condición frente a la autoridad competente en el caso de ser requerido.Para saber qué certificado corresponde en cada caso, consultá el siguiente listado, ordenado por el número de inciso que establece la excepción:1-La autoridad competente, la máxima autoridad o a quien ésta autorice de cada una de los organismos o entidades de las que dependa el personal, determinará el modo de acreditar la condición de excepción.2-En el caso de trabajadores y trabajadoras del sector público provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se aplica lo que en cada jurisdicción -nacional, provincial o municipal- se disponga.3-La autoridad que ejerza la superintendencia de cada poder judicial indicará con qué instrumentos circularán los funcionarios judiciales de turno4 -La autoridad superior de cada una de dichas representaciones y entidades certificará la condición de tal de las personas mencionadas.5 -6 -No hay un certificado válido a nivel nacional. Se entiende por situación de fuerza mayor a eventos contingentes, impostergables, y extracotidianos. En todos los casos servirá acreditar la urgencia con la mayor cantidad de documentación posible. Averiguá en tu distrito si existe un certificado específico para estos casos.Por Resolución 15/2020, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad dispuso que serán considerados como supuestos de fuerza mayor, todas aquellas situaciones por las cuales las mujeres o personas LGTTBI+ solas o junto a sus hijos e hijas salgan de sus domicilios a los fines de realizar las pertinentes denuncias penales respecto de hechos de violencia o se dirijan a requerir auxilio, asistencia o protección en razón de la situación de violencia que se encuentren transitando.7 -8 -9 -La autoridad competente certificará la condición de las personas mencionadas.10-11 -1213 -14-15 -16-17-La autoridad competente certificará la condición de las personas mencionadas.18-19-20-21 -22-2324 -La autoridad competente certificará la condición de las personas mencionadas.1 - Industrias que realicen procesos continuos cuya interrupción implique daños estructurales en las líneas de producción y/o maquinarias podrán solicitar autorización a la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, para no discontinuar su producción, reduciendo al mínimo su actividad y dotación de personal.2-3 -4 -5 -9 -10 -1 - Venta de insumos y materiales de la construcción provistos por corralones.2-3 -4-5-6 -7 -1-1- B<>Actividad notarial.1 -Las personas con discapacidad podrán salir a la vía pública, con un único acompañante, familiar o conviviente, si lo necesitaren, para realizar paseos breves, a no más de 500 metros de su residencia. En tales casos, las personas asistidas y su acompañante deberán portar sus respectivos DNI y el Certificado Único de Discapacidad o la prescripción médica donde se indique el diagnóstico y la necesidad de salidas, la cual podrá ser confeccionada en forma digital.La Resolución 77/2020 de la Agencia Nacional de Discapacidad establece que las personas con discapacidad solo podrán realizar salidas breves cuando no tengan síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, dolor de garganta, tos y/o dificultad respiratoria) y siempre que no se encuentren comprendidas en ninguna de las siguientes circunstancias: a) Sean mayores de sesenta años; b) Tengan enfermedades respiratorias crónicas, enfermedad pulmonar obstructiva, enfisema congénito, displasia broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística y asma moderado o severo; c) Tengan enfermedades cardíacas, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías y cardiopatías congénitas; d) Tengan inmunodeficiencias; e) Tengan diabetes, insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses; f) Personas embarazadas.Las salidas deberán realizarse según el siguiente cronograma:a. Los días lunes, miércoles y viernes, aquellas personas con discapacidad, cuyo último número de documento sea 1, 2, 3, 4 y 5b. Los días martes, jueves y sábados, aquellas personas con discapacidad, cuyo último número de documento sea 6, 7, 8, 9 y 0.Los profesionales deberán portar copia del Documento Nacional de Identidad de la persona bajo tratamiento y del Certificado Único de Discapacidad, o la prescripción médica correspondiente con los requisitos previstos. La Resolución 77/2020 de la Agencia Nacional de Discapacidad establece que solo se realizarán en forma presencial aquellas prestaciones de estricta necesidad, impostergables, y que no admitan su realización en modo virtual, y que no se podrá hacer uso de este tipo de prestaciones si la persona que recibirá la misma, alguno o alguna de sus convivientes, o el profesional respectivo, posee síntomas de Covid-19 o se encuentra alcanzado por alguna de las circunstancias anteriormente descritas. Esta limitación se extiende si algún conviviente con el paciente presentara los síntomas.4 -Exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización para circular, conforme la normativa vigente.5 -Únicamente bajo la modalidad de entrega puerta a puerta. En ningún caso podrán realizar atención al público.6 -Exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización para circular.7-Se incluye la venta de libros por internet, pero en ningún caso se podrá realizar atención al público.Las actividades y servicios que seguidamente se detallan, serán exceptuadas del cumplimiento del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio exclusivamente en las provincias de La Pampa, Neuquén, Santa Cruz, Corrientes, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Salta, San Juan, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Chubut, Catamarca, Río Negro, Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe, Chaco, Buenos Aires, San Luis, Misiones y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las actividades podrán desarrollarse quedando sujetas a la implementación y cumplimiento de los protocolos sanitarios que cada jurisdicción establezca, en cumplimiento de las recomendaciones e instrucciones sanitarias y de seguridad de las autoridades nacionales. Cada Jurisdicción provincial deberá dictar las reglamentaciones necesarias para el desarrollo de las actividades y servicios exceptuados, pudiendo limitar el alcance de las mismas a determinadas áreas geográficas o a determinados municipios o establecer requisitos específicos para su desarrollo.1-No requerirán certificado quienes se desplacen a establecimientos de cercanía al domicilio.2 -Circularán con la constancia del turno otorgado para su atención.3 -Circularán con la constancia del turno otorgado para su atención.4 -A través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio con los debidos resguardos sanitarios, protocolos y planificación de la logística. En ningún caso los comercios mencionados podrán abrir sus puertas al público.5-De carácter preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo.Circularán con la constancia del turno otorgado para su atención.6-Con sistema de turno previo.Circularán con la constancia del turno otorgado para su atención.7-Con sistema de turno previo.Circularán con la constancia del turno otorgado para su atención.8-En ningún caso se podrá realizar atención al público y todos los trámites deberán hacerse en forma virtual, incluyendo los pagos correspondientes.9-No requerirán certificado quienes se desplacen para solicitar atención por violencia de género.10-11-