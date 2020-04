Un hombre asesinó a su ex pareja de un escopetazo en el rostro

Una mujer de 36 años fue asesinada de un escopetazo en la cara y por el crimen detuvieron a su ex pareja luego de que los vecinos de la víctima intentaron lincharlo, en el partido bonaerense de Florencio Varela, informaron fuentes policiales.



El hecho fue cometido anoche a las 20.30 en la puerta de una casa de la calle El Paisano 548, en la localidad Gobernador Costa, en la zona sur del conurbano, donde se encontraba la víctima, identificada como Paola Pereyra, junto a su actual novio y sus tres pequeños hijos.



Fuentes policiales informaron a Télam que en ese momento su ex marido, llamado Mario Ernesto González, tocó la puerta de la vivienda con la excusa de llevarle varias bolsas de alimentos para los niños.



La mujer salió a la entrada del inmueble y comenzó una discusión hasta que el hombre sacó de su campera una escopeta, tras lo cual efectuó un disparo que impactó a la víctima directamente en el rostro.



Según las fuentes, del interior de la casa salió su actual pareja y se trenzó en lucha con el agresor, quien pudo escapar ante la mirada de vecinos que intentaron detenerlo para lincharlo.



Al llegar a unas diez cuadras del lugar del femicidio, González fue detenido por la Policía pero el arma homicida no fue encontrada.



Los investigadores indicaron que el sospechoso pudo haber descartado la escopeta durante el intento de huida, agregaron los voceros.



"Nos están matando a todas", dijo esta mañana a Télam una vecina llamada Natalia, quien agregó que "Paola era mamá y estaba separada de su marido hace un año".



La mujer indicó que ambos tenían "hijos en común" y aseguró que el acusado "no tenía derecho a quitarle la vida porque ella era la madre de sus chicos".



"Son muchas muertes que están pasando en estos tiempos. Nos están matando día a día", finalizó la vecina.



El detenido fue trasladado a la comisaría 2da. de Florencio Varela acusado de "homicidio agravado por el vínculo, por violencia de género y por el uso ilegal de arma de fuego".



La causa tramita ante el fiscal Hernán Bustos Rivas, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 descentralizada en Florencio Varela, Departamento Judicial Quilmes.



El funcionario judicial se encuentra a la espera del resultado de la autopsia para luego llamar a indagatoria a González.