Impresionante choque: Auto se estrelló contra las rejas del ex Zoo de La Plata

Una policía se estrelló con el auto contra las rejas del ex Zoológico de La Plata

La ciudad de La Plata amaneció con una impactante postal por un accidente en el ex Jardín Zoológico. Según los medios locales, el choque se produjo pasadas las 22 del jueves cuando una policía estrelló su contra las rejas del predio.La mujer fue trasladada al Hospital San Martín de la ciudad bonaerense y se informó que está fuera de peligro.Mientras, investigan la causa por la cual la agente perdió el control del vehículo que quedó incrustado sobre el paredón de la parte trasera del actual bioparque.El automóvil quedó atravesado y suspendido, como si se tratara de una publicidad contra la imprudencia vial o la escenografía de una película de motores y velocidad. Por cómo terminó la escena, sorprende que el impacto no le haya causado lesiones de importancia a la agente.Por lo que se sabe hasta el momento, recientemente había mantenido una discusión con su pareja, un alto mando de la fuerza. Los peritos se encontraban esta mañana realizando las indagaciones correspondientes para dar con las causas que culminaron en semejante accidente en una zona que no es de tránsito rápido, en un horario de poca circulación y con las calles semivacías por la cuarentena.