Endurecerán exigencias en controles policiales por "abusos" con certificaciones

El subdirector de Operaciones de la Policía entrerriana, Marcos Antoniow, confirmó aque en los próximos días empezarán a requerir los certificados vigentes para circular en cuarentena , según lo establecido por la normativa nacional.El funcionario dio cuenta de que en Paraná se desarrollaban este viernes 30 operativos para controlar el cumplimiento de la cuarentena."Por el momento se sigue requiriendo en toda la provincia la certificación laboral. En otros distritos se pide el Certificado Único de Circulación. En Entre Ríos se está evaluando establecer este último como única exigencia en virtud de abusos que se han ido detectando, con gente que presenta certificaciones laborales donde el empleador no sólo pone al trabajador, sino que agrega a la familia del empleado como que pertenece a la empresa. Por esto, la mejor manera es evaluar la unificación como requerimiento del formulario nacional. De todas maneras, esto se anunciará oportunamente", por lo que aconsejó que "quien realiza las actividades en los rubros habilitados vaya sacando el Certificado Único".Aclaró que "quienes salen a realizar compras de alimentos, van a la farmacia o a la ferretería de proximidad, quedan exceptuados".Antoniow expresó que "el certificado laboral exceptúa a la persona del aislamiento en el horario de trabajo, no tiene liberad de circulación durante las 24 horas".Finalmente, el comisario reconoció que "esta semana, con el aumento de las excepciones, se incrementó la cantidad de gente que circula". Además, acotó que "hay que tener en cuenta que no todos los locales de cobro de impuestos están abiertos. Eso implica que mucha gente se agolpe en los que están funcionando".