Al menos diecisiete mujeres fueron asesinadas durante la cuarentena

Se trata de crímenes que tuvieron repercusión mediática desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el pasado 20 de marzo.



Olga Verón, de 37 años, y madre de cuatro hijos, fue estrangulada el pasado lunes en el distrito bonaerense de Moreno, y por el hecho quedó detenido su marido, Víctor Cáceres, quien había dicho que su pareja se había caído en el baño.



Camila Tarocco, de 26 años, fue encontrada asesinada este miércoles en un descampado del partido bonaerense de Moreno. Había salido de su casa para dirigirse a un cajero para cobrar el beneficio de $10 mil que se otorga a las personas afectadas por la pandemia. El exesposo quedó detenido.



El 6 de abril, María Yusco, de 45 años y nacionalidad boliviana, fue asesinada de cinco puñaladas por su esposo, Jerónimo Cruz, en el partido bonaerense de Escobar. El hombre de 60 años se suicidó luego con la misma arma con la que cometió el femicidio.



Dos días antes, en el distrito bonaerense de Ayacucho, José Urtizbiría, de 61 años, también se quitó la vida luego de matar de un disparo en la frente a su pareja, Estella Fiorentín, de 40.



El 4 de abril, Pamela Cardozo, de 28 años, y del Barrio Estrella del Sur, de Chaco, fue asesinada a apuñaladas y su pareja que sería el responsable del femicidio se suicidó.



El 3 de abril, en San Miguel de Tucumán, María Alejandra Sarmiento, de 22 años, fue ultimada a puñaladas por su ex pareja, Edmundo Martínez, de 55, quien quedó detenido. El hombre ya tenía antecedentes previos de violencia de género y para cometer el femicidio violó una restricción perimetral.



Un día antes se produjo el deceso de Romina Videla, de 37 años, quien agonizó durante seis días tras ser prendida fuego en su casa de La Plata y por el hecho fue detenido su esposo, Héctor Carrizo, de 60, jubilado del Servicio Penitenciario Bonaerense.



El 31 de marzo, Yoana Daniela Romero, de 31 años, de Rosario, murió como consecuencia de un cuadro de infección generalizada y por el hecho detuvieron a su pareja Fabián Gamarra, de 44.



El mismo día, Romina Esther Leiva, de 39 años, de Santa Fe fue incinerada y falleció: tenía el 80% del cuerpo quemado. Por el hecho detuvieron a su hijo Miguel Ángel Beresvilj, de 25 años.



El 30 de marzo, María Florencia Santa Cruz, que tenía 30 años, y era hija de un comisario, fue hallada violada y estrangulada en su casa de la localidad de Tigre.

El 28 de marzo fueron hallados enterrados los cadáveres de Cristina Iglesias, de 40 años, y su hija Ada, de 7, en la casa en la que vivían en la localidad bonaerense de Monte Chingolo. Ambas habían sido apuñaladas y la mujer golpeada, y por los crímenes fue detenido Abel Romero, de 25 años, quien mantenía una relación con Iglesias.



En esa misma fecha, fueron encontrados ahorcados Leandro Almirón, de 21 años, y su hija Solange, de 2, pendiendo de un árbol de la localidad de Lules, en Tucumán y las sospechas apuntan a que el joven mató a la pequeña y luego se quitó la vida.



En tanto, el 26 de marzo, una beba de dos meses murió en Puerto Iguazú, Misiones, tras recibir un disparo en el pecho realizado con un arma de aire comprimido. Se comprobó que el disparo lo había realizado el padre de la pequeña cuando discutía con la madre.



El 24 de marzo, Verónica Soule, de 31 años, de Santa Fe, murió tras una semana de estar internada como consecuencia de tener el 80% del cuerpo quemado. Según la versión de su pareja, Lisandro Cabral, la mujer se autolesionó para suicidarse.



El 21 de marzo Susana Melo, de 57 años, fue ultimada a golpes cerca de Ingeniero White, en la costa atlántica sur bonaerense, y por el hecho detuvieron a su ex pareja, Raúl Acosta, de 49.



El mismo día, pero en Puerto Libertad, Misiones, Lorena Barreto, de 32 años, fue asesinada a puñaladas, por lo que fue detenido su concubino, Roberto Rivero, de 74.



Si bien el femicidio no se produjo durante la cuarentena sino a principios del mes pasado, a la trágica nómina puede agregarse a Claudia Repetto, cuyo cuerpo fue hallado el 28 de marzo en la zona de acantilados de Mar del Plata. Su ex novio, Ricardo Rodríguez, de 54 años, había sido detenido poco antes y se sospecha que cometió el asesinato el 1ro de marzo, día en que Claudia desapareció.



El Observatorio de Femicidios "Adriana Marisel Zambrano", de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, dio a conocer este jueves un informe en el que considera que 22 fueron las mujeres asesinadas en el país durante el período de cuarentena y agregó además del caso de Repetto, los siguientes: .



El femicidio de Priscila Martínez, una chica de 15 años que se encontraba desaparecida desde el pasado 23 de febrero, en la localidad de La Banda, Santiago del Estero, y cuyo cuerpo fue encontrado durante la tarde de este miércoles en la habitación de un tío suyo. El hombre, de 28 años, ya estaba detenido por la violación de otra adolescente, hecho que habría cometido luego de la desaparición de Priscila.



Roxana Casimiro, de 28 años, de Catamarca falleció el 3 de abril en el hospital donde estaba internada: el 18 de marzo había sido encontrada inconsciente debajo de las tribunas del club Aconquija de Chaquiago con múltiples fracturas. La causa está en investigación.



Florencia Magalí Morales, de 39 años, y de Santa Rosa de Conlara, en San Luis, apareció ahorcada el 6 de abril en la celda donde estaba detenida por haber violado la cuarentena.



Soledad Nahiara Miranda, de 3 años, falleció el 7 de abril en la localidad de Los Menucos, en Río Negro, producto de los golpes recibidos. Por el hecho detuvieron a Carlos Erbin, el padrastro de la víctima y a Valeria Miranda, la madre biológica de la niña.



El abogado que representa a familiares de la niña se manifestó en desacuerdo con los cargos de homicidio agravado por el vínculo para la madre de la menor, ya que la misma había denunciado en febrero pasado a su pareja por violencia de género.