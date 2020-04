Querellantes se oponen a la excarcelación de Nahir Galarza: "No tiene sustento"

Rubén Virué, abogado defensor de la madre de Fernando Pastorizzo, aseguró que "vamos a oponernos al pedido de excarcelación y prisión domiciliaria de Nahir Galarza", tras el ingreso de esa solicitud por vía digital a la Sala Penal que concretó el defensor de la joven de Gualeguaychú, José Ostolaza.El abogado de Silvia Mantegazza, madre del adolescente asesinado de dos disparos en la madrugada del 29 diciembre de 2017, adelantó que dentro de los próximos tres días hábiles estará respondiendo en forma negativa al pedido de beneficio que pretende Nahir Galarza."Nos pusimos en contacto con la otra querella y acordamos oponernos al pedido de la Defensa Técnica, tanto a la excarcelación como a la variante de la prisión domiciliaria con pulsera electrónica. Creemos que el pedido de los abogados defensores de Galarza no tiene sustento, mucho menos en este contexto", argumentó Rubén Virué.Para Virué, Ostolaza aduce que su defendida "pasó más de dos años con prisión preventiva". Sin embargo, el querellante recordó que "en ese plazo tenemos una sentencia a prisión perpetua dictada por el tribunal de origen que fue el de Gualeguaychú y confirmada por la Cámara de Casación de Concordia a lo que se agrega una resolución de la Sala Penal del Superior Tribunal que denegó la impugnación extraordinaria impulsada por Nahir Galarza".De hecho, Rubén Virué cuestionó a su rival José Ostolaza por inducir a pensar que hay un recurso extraordinario en la Corte Suprema. "Al menos yo lo desconozco y, por mis cálculos, los plazos están vencidos. Decir que la pena está a disposición de la Corte no es correcto porque hay una distancia más que importante, ya que no existe un pronunciamiento del STJER que conceda ese recurso para ir a la Corte", aclaró."Entiendo que este tema tendrá respuestas del Ministerio Público Fiscal y las querellas antes del miércoles de la semana que vienen y desde esa fecha la Sala Penal 1 del STJER podrá resolver la cuestión", anticipó.