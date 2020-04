Mujer estuvo cautiva y fue violada durante una semana en un albergue

Foto: Comisaría de San Vicente Crédito: El Territorio

Una mujer denunció que padeció un calvario al haber sido privada de su libertad, golpeada y abusada sexualmente durante siete días por el propietario de un albergue de la localidad misionera de San Vicente.



Para completar el cuadro de horror, la presunta víctima aseguró que el padre del sujeto -un anciano de 77 años- también la sometió.



La denuncia fue radicada por Carmen (58) el 30 de marzo pasado ante la Comisaría de la Mujer de San Vicente.



La mujer apuntó contra Leopoldo D. S. (44), alias "Paysa", y su progenitor, identificado como Ananias D. S. (77), quienes están acusados de "abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple", respectivamente.



El expediente se tramita ante el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, órgano que ordenó la detención de Leopoldo D. S., quien se halla prófugo, mientras que su padre fue notificado de la causa.

Ayer, en diálogo con el diario El Territorio, la presunta víctima relató la pesadilla que padeció a manos de sus captores, al tiempo que rogó asistencia para poder regresar a Buenos Aires, donde reside.



Precisamente, el origen de sus pesares obedece a las restricciones por el aislamiento social obligatorio dispuestas en el marco de la cuarentena por la pandemia del coronavirus, puesto que tras el fallecimiento de su madre se vio obligada a quedarse en San Vicente.



"Mi mamá falleció el 16 de marzo y el 19 tenía previsto volver a Buenos Aires, pero al llegar a la terminal me informaron que no había colectivos y me tuve que quedar. Me alojé en un hospedaje frente a la terminal y empezó mi pesadilla", reflexionó.



Temió lo peor

Contó que es viuda, tiene un hijo y reside en la localidad de Merlo, provincia de Buenos Aires, donde trabaja como asistente terapéutica.



A mediados de octubre pasado viajó a Misiones para asistir a su madre que padecía una enfermedad terminal y se quedó con ella hasta su fallecimiento, el 16 de marzo.

Tras la inhumación regresó a la chacra un par de días con la intención de viajar el 19.



"Pero como no pude volver a Buenos Aires, un remisero me recomendó un hospedaje (sobre calle Balbín). Me presenté, pagué tres días y los primeros dos días iba todo bien. En medio volví a preguntar si podía viajar y me dijeron que todo el país estaba parado por la cuarentena. Ya tenía poca plata y le ofrecí al dueño algunas alhajas que heredé de mi mamá, y primero me dijo que sí, que estaba todo bien", detalló.



Ese mismo día el propietario la cambió de habitación. La ubicó en la parte de arriba, en un cuarto al fondo de un pasillo, que tenía una reja intermedia con candado.



Al respecto, la presunta víctima aseguró que "el dueño me encerró ahí y no me dejaba salir. Me sacó el celular y la computadora. Una vez por día me llevaba un plato con comida y me decía que se iba a cobrar la estadía. Me violaba todos los días, me golpeaba y me decía que me iba a soltar cuando quería. Un día le llevó al papá, un viejito, y él también me manoseó".



Según su denuncia, el domingo 29 de marzo el dueño del albergue la sometió por última vez. Hacía varios días que no le daban de comer y se encontraba muy débil, por lo que temió lo peor.



"Estaba muy mal, muy dolorida y débil. Por eso pensé que tenía que escapar enseguida o mi vida se terminaba ahí. La puerta no tenía cerradura, sólo una traba por afuera. Hice mucha fuerza y pude salir. Justo estaba sólo el viejito, gracias a Dios, y no me atajó".



Varada

Una vez que ganó la calle preguntó dónde quedaba la comisaría y la guiaron hasta la Seccional Primera, desde donde la derivaron a la Comisaría de la Mujer para radicar la correspondiente denuncia. Ahí empezó otro peregrinar.



"Me llevaron al médico forense, me revisaron y comprobaron las lesiones. Estaba muy mal, no tenía adónde ir, no tenía plata ni conocidos. Me dio un pico de presión y me internaron. Estuve cinco días internada. Ahí conocí a una señora que me dijo que conocía a una familia de mi apellido en Dos de Mayo, que está cerca de San Vicente. Recordé que tenía un primo allá y me llevaron, con un vehículo de la Municipalidad. Pero la verdad que fue una experiencia fea porque mi primo es alcohólico y se lleva muy mal con la mujer", relató.



En ese contexto, la misma persona que la ayudó a encontrar a sus familiares, la contactó con una amiga de Dos de Mayo que la está albergando desde el lunes.



"No tengo palabras para agradecer a la señora Sandra y su familia, que me están brindando un techo. Gracias a ella también se contactó una señora de Posadas que está en silla de ruedas y me ofreció un trabajo, al menos hasta que pueda regresar a Buenos Aires, pero ahora no tengo medios para ir a Posadas ni nadie que me lleve. Ojalá que alguien me pueda ayudar con eso", rogó.



También ponderó la asistencia que recibió por parte de la Defensoría del Pueblo de San Vicente, organismo que le brindó asesoramiento y contención tras la denuncia.



Sobre el avance del caso, comentó que "me hicieron todos los estudios y después amplié la denuncia. En el Juzgado me dijeron que citaron a los acusados, pero no sé qué va a pasar con ellos. Sólo sé que lo que me hicieron no tiene nombre, pero van a tener que responder ante Dios".