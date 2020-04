Encontraron asesinada y enterrada a una joven que estaba desaparecida

Una mujer de 26 años que estaba desaparecida desde el 4 de abril último fue hallada esta madrugada asesinada dentro de una bolsa y enterrada a 200 metros de la casa de su ex novio, quien se encontraba detenido en el marco de la causa, en el partido bonaerense de Moreno.



Se trata de Camila Aldana Tarocco, madre de dos hijos, quien fue vista por última vez cuando salió de su casa a retirar dinero de un cajero automático.



En las últimas horas se habría producido un testimonio que brindó la clave para avanzar en la pesquisa. Se trataría de una persona vinculada al entorno de Ariel González, ex pareja de la víctima.



Los hechos

El 3 de abril, poco antes de la medianoche Camila se conectó por WhatsApp y ya no volvió a registrarse actividad en su teléfono. Unas horas después, alrededor de las 6 de la mañana del sábado, la vieron en la localidad bonaerense de Moreno y después desapareció.



A esa hora, según contó a los medios su mamá, Claudia Sánchez, la joven de 26 años iba al banco a cobrar el bono que recibe por sus hijos para evitar las largas filas bancarias que se esperaban para más tarde.



Cinco días después de su desaparición tanto su ex, Ariel González, como su actual pareja, fueron citados por la fiscal Luisa Pontecorvo por "incongruencias e inconsistencias" en sus primeras declaraciones, pero solo el primero quedó detenido.



González admitió que pasó la noche del viernes con la joven y sostuvo que por la mañana la llevó "en su moto" a la parada del colectivo, pero violó de esta manera la restricción de acercamiento que tenía para con ella y esto fue suficiente para que la Justicia impidiera que recuperara su libertad.