Video: Robaron en la calesita de Puerto Nuevo: "Siento mucha tristeza", dijo el dueño

Martín Apaldetti, el dueño de la calesita, pasó hoy por el lugar y se encontró con "todo abierto", contó a Elonce TV.



"Estoy muy triste, no tanto por las cosas que se llevaron sino por los destrozos que provocaron, rompieron reja, puerta, Se llevaron la pava eléctrica, mate, termo, alcohol en gel. Siento mucha impotencia; echar culpas no sirve, soluciones tampoco encontramos. Es una zona bastante vigilada, hay cámaras del 911, está Prefectura, a dos cuadras está la comisaría octava. Pregunté, pero nadie vio nada", relató.



Mencionó que hoy, cuando "salí a trabajar, pasé para ver cómo estaba la calesita. Con mi familia no salimos porque respetamos la cuarentena. Hoy cuando pasé y vi las puertas abiertas, me arrimé y tomé conocimiento de esto".



"En las calesitas desde hace más de un mes no trabajamos, fue una decisión personal no abrir, incluso de antes de la cuarentena, porque al estar trabajando con chicos no quisimos arriesgarnos. El trabajo ahí se volvió a cero. Ahora no sé si un herrero puede ir, no sé tampoco si está permitido", contó además.



Apaldetti siempre realiza actos solidarios a través de la calesita. Mencionó que lo de su familia "es una conducta de vida, por más que pase esto no vamos a dejar de actuar como actuamos. Levantaremos la cabeza y seguiremos trabajando como siempre". Elonce.com