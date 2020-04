Presos federales de la cárcel de Gualeguaychú en huelga de hambre

Los internos que se encuentran alojados en el pabellón vinculado a causas federales comenzaron una huelga de hambre en la jornada de este martes.



Se trata de unos 35 detenidos que plantearon a las autoridades penitenciarias que intercedan ante los tribunales federales solicitando algunas cuestiones y al no obtener respuesta, comenzaron con la medida.



Este martes no retiraron el desayuno y seguramente harán lo mismo con el resto de las comidas.



Los federales buscan que también se plieguen a la medida el resto de los pabellones situación que hasta el momento no han logrado, indica Radio Máxima.



En tanto que desde el sitio Reporte 2820, dieron cuenta que el director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Marcelo Sánchez, dijo desconocer esta situación en Gualeguaychú, pero admitió que su dependencia recibió ayer el reclamo de diez internos de la Justicia provincial por la supuesta demora de sus causas.



"Hasta el momento no tengo información sobre un reclamo del pabellón Federal" explicó el funcionario y a la vez confirmó que diez internos de la UP2 elevaron una nota solicitando se acelere sus causas en relación a la libertad condicional en el Juzgado de Garantías que preside Carlos Rossi.