Padres de Fernando consideran "muy injusto" que los rugbiers tengan domiciliaria

Que ellos tampoco tengan el derecho de vivir la vida que le quitaron a Fernando.



En el marco del caso que conmocionó a toda la Argentina a mediados de enero, cuando Fernando Báez Sosa fue asesinado a golpes a la salida de un boliche en la ciudad de Villa Gesell, por un grupo de rugbiers, los padres de la víctima continúan pidiendo justicia.No obstante, debido a las condiciones sanitarias que requiere el país, los abogados de los delincuentes pidieron el permiso para que puedan gozar de prisión domiciliaria por el alto riesgo de contagio de Coronavirus que existe dentro del edificio.Ante esto,, y que si bien en este momento, la causa se encuentra detenida, ellos continúan en la lucha. Para esto, pidieron que los delincuentes no puedan obtener el permiso.", comenzó relatando Silvano, padre del joven.Luego, Graciela agregó: "Estamos esperando que la Cámara dictamine una resolución y que no les den la prisión domiciliaria. Sería muy injusto que le den ese privilegio. Ellos no le dieron la oportunidad ni siquiera para defenderse. Justicia por Fernando y no a la domiciliaria", dijo. (VíaPaís)