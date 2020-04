Hallan herido y está grave el sujeto que apuñaló a menor que defendió a su madre

Policiales Adolescente quiso defender a su madre de su ex pareja y recibió cinco puñaladas

Investigan las causas

Pelea por su vida

Un hombre de 30 años de edad, fue encontrado este lunes en un descampado de la ciudad de Concordia, yy según confirmó el jefe de la Departamental de Policía de Concordia, Jorge Cancio, "es el hombre que era buscado tras agredir a su ex pareja y apuñalar al hijo de 14 años, el cual sufrió graves heridas y se encuentra internado en terapia intensiva. El agresor se había dado a la fuga y ya se habían realizado varios allanamientos sin poder dar con su paradero", señaló.Cabe recordar, que este domingo, una mujer denunció que su ex pareja llegó a su casa, donde tiene orden de restricción, yTras ser hallado herido en un descampado, el hombre fue trasladado de urgencia al hospital Masvernat de Concordia, y se encuentra en grave estado, se indicó aPor otra parte, la tía del adolescente herido, contó aLa madre del adolescente dialogó este domingo con Elonce y dio detalles de las heridas que sufrió el menor. "Tiene complicado el bazo, el tórax, los vasos sanguíneos, le hirió el pulmón. Mi nene está grave. Los médicos me dijeron que hay que ver cómo evoluciona estos días. Como le tocó el