Cuidadora le robó la tarjeta a un anciano y compró por más de 200 mil pesos

Casos de estafa

Se concretó un hecho de estafa a un adulto mayor por parte de una mujer, que había sido su cuidadora domiciliaria. La mujer,Según informó Javier Gonzáles del área de delitos económicos de la Policía a Elonce TV: "con la tarjeta del damnificado, quien no se encuentra en condiciones de realizar estas operaciones"."Los familiares de esta persona mayor indicaron que estaban teniendo varias compras en el resumen de cuenta, y que desconocían quien estaba realizando estas operaciones de manera digital", remarcó.En este sentido, Gonzáles agregó que "esto"."Por lo que pudimos investigar,. Esta vez se pudo dar con los delincuentes ya que a ser un importe alto que debían abonar con la tarjeta, desde el comercio llamaron al titular para constatar", indicó Gonzáles.Y continuó:Según se supo la mujer de 35 años, había trabajado como cuidadora domiciliaria, durante cuatro meses con el damnificado. El fiscal dispuso la detención de estas personas y el secuestro de un vehículo y los elementos comprados.En Paraná se han registrado casos aislados de estafas, a adultos mayores. En casi todos los casos, los ancianos no se dan cuenta de lo que sucede ya que en el resumen de la tarjeta aparecen montos de poco valor, entonces pasan de desapercibidos", mencionó Gonzáles.En este sentido remarcó que "los adultos mayores son un sector muy vulnerable, entonces siempre le recomendamos a los familiares que a la hora de contratar a alguien, que pidan referencias, antecedentes, y que los controlen periódicamente."Nosotros hacemos hincapié a los familiares, que no dejen cosas de valor ni documentación importante en la casa de los adultos mayores, porque muchas veces ellos están convalecientes y no perciben estas cuestiones", concluyó Gonzáles.