El párroco de la parroquia Cristo Peregrino sufrió un arrebato

El párroco de la parroquia Cristo Peregrino, Leandro Bonnin, sufrió el arrebato de su teléfono celular en horas del mediodía de este domingo de Pascuas.



Según relató, "había dado una ayuda a una persona que se acercó a pedir comida. Él se estaba yendo y yo saqué el celular para responder mensajes. Él volvió y me lo arrebató de las manos. Lo corrí, pero como estoy fuera de estado me caí y me raspé las palmas de las manos. Mi mayor herida es en mi orgullo de ex-deportista".



"Estoy bien, sólo tengo lastimadas las manos", aseguró y dijo que "por unos días no voy a tener whatsapp, pero enviaré el Evangelio de todos modos".



Luego del arrebato, horas después, transmitió la Coronilla desde su página de Facebook y deseó felices Pascuas.