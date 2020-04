Trasladaron a una cárcel común al preso que amenazó a Carolina Píparo

Policiales Carolina Píparo fue amenazada desde la cárcel por el sujeto que asesinó al hijo

Las amenazas a Píparo

El caso Píparo

Carlos Moreno, uno de los condenados por el caso Carolina Píparo y que fue denunciado días atrás por la víctima de haberla amenazado desde la cárcel, fue trasladado de la unidad en la que estaba alojado a una cárcel común de Bahía Blanca, informaron este viernes desde el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).Moreno cumplía su condena en la Unidad 34 de Melchor Romero -que es para internos con problemas psiquiátricos-, y ahora fue derivado a la Unidad 4 de Villa Floresta."El lunes, después de la denuncia, fue entrevistado por psicólogos y psiquiatras que lo notaron muy bien y dictaminaron que no era necesario que continúe en una unidad psiquiátrica de seguridad y por ello se dispuso su traslado a Bahía Blanca", explicó aun vocero del SPB.La misma fuente contó que Moreno insiste en que pese a que en su celda le encontraron un celular debajo de un televisor que no estaba registrado, él insiste en que no fue quien mandó los mensajes intimidatorios a Píparo.Incluso, el mismo domingo pasado pero por la tarde, cuando ya le había secuestrado el celular y el preso estaba aislado, aparecieron más mensajes en la cuenta de Moreno.La causa por amenazas, está a cargo del fiscal platense Hugo Tesón, quien espera el resultado de ese peritaje informático al celular y también pidió informes a la red social Facebook para intentar determinar de dónde salieron los mensajes.La denuncia fue hecha por la propia Píparo el domingo pasado, cuando a través de sus redes sociales, la mujer que en 2010 fue baleada en una salidera bancaria cuando estaba embarazada, recibió mensajes amenazantes en su muro de Facebook."Esto me escribe el hombre que asesinó a mi hijo el día que liberan el uso de celulares y redes ¿Qué pensaron que iban a hacer? ¿Llamar a la abuela?", cuestionó la actual diputada provincial de Juntos por el Cambio.De acuerdo a las imágenes exhibidas por la víctima, el detenido le escribió: "De mí tampoco te olvides, Carlos Moreno. El mismo que te disparó Carolina Píparo, basura de mujer" y "acá, mejor que nunca en la Unidad 34 put..".Estos mensajes figuraban en el muro de la página de Píparo de Facebook como comentarios a la última publicación de ella y bajo el nombre de usuario "Carlín Moreno".A partir de este episodio, la propia Píparo y distintas agrupaciones de familiares de víctimas de la inseguridad cuestionaron la decisión del Tribunal de Casación Penal bonaerense que autorizó a los presos de la provincia de Buenos Aires tener celulares. Buscan que puedan contactarse con sus familiares a partir del aislamiento decretado por el coronavirus, que les suspendió las visitas.Píparo fue baleada el 29 de julio de 2010 después de retirar dinero de la sucursal del Banco Santander Río en La Plata. Antes de llegar a su casa, en las calles 21 y 36, dos hombres en moto la atacaron y la golpearon para intentar robarle el dinero y uno efectuó un disparo que impactó en el mentón de Píparo y le perforó un pulmón.La mujer fue trasladada de inmediato al Hospital de Gonnet donde fue sometida a una cesárea de urgencia de la que nació su hijo Isidro, aunque murió una semana después.En el 2013, el Tribunal que juzgó el caso impuso prisión perpetua a Moreno (27), a quien Carolina identificó como el tirador; a Luciano López (27), conductor de la moto que la siguió; a Carlos Jordán Juárez (52) y a 'Pimienta' Silva, encargados de 'marcarla' adentro y afuera del banco; y a Juan Manuel Calvimonte (32), por reclutar a todos los integrantes.