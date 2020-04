Entró a una casa a robar, golpeó a la ex esposa de un intendente y quedó filmado

Buscan a un hombre que atacó a la ex esposa del intendente de Chajarí, Pedro Galimberti. En las últimas horas, trascendieron algunas imágenes que dan cuenta de la presencia del individuo en el domicilio de calle Estrada, donde se produjo un robo.Según se informó, el ladrón habría ingresado en más de una oportunidad a la misma vivienda, en pocos minutos. En ese contexto se produjo el robo y luego se habría encontrado con la mujer, a quien golpeó para escapar. En tanto, se supo que habría sustraído de una cartera dinero y tarjetas.La Policía inició un operativo para encontrar al sujeto. Se presume que podría no ser oriundo de Chajarí. Algunos datos aportados por otras personas coinciden con el hombre que se busca, quien llamaba la atención por circular en la noche, descalzo y en pleno aislamiento obligatorio.Una de las pistas, estaría en el nordeste de la ciudad, para lo cual la fuerza policial trabaja en obtener imágenes de esos barrios. No obstante, hasta ahora no fue hallado. "Venimos bien", se limitó a decir una fuente confiable sobre el curso de la investigación. (Chajarí al Día)