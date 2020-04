Intentaron estafar a una mujer con el cuento del bono de $10.000

Policiales Alertan por estafas de falsos gestores que facilitan el cobro del bono de Anses

Una mujer formalizó una denuncia en la ciudad de Federal por tentativa de estafa con el Ingreso Familiar de Emergencia. La misma recibió un llamado telefónico, mediante el cual una persona le informaba que había sido beneficiada con el bono de $10.000. Para percibirlo debía dirigirse al cajero automático del Banco Entre Ríos y seguir las indicaciones, lo cual la denunciante realizó.Una vez en el cajero -siempre manteniendo la comunicación-, quien llamó le explicaba la transacción de giro que debía hacer para, supuestamente, recibir el efectivo, solicitándole además los datos de su tarjeta de débito.Minutos después de la operatoria y habiendo cortado el llamado, la mujer se dio cuenta que había sido víctima de una defraudación. No obstante, realizó la consulta en su cuenta, y la transacción no había sido realizada, por lo que la transferencia del dinero que intentó el presunto gestor no llegó a materializarse., de tarjetas de débito o crédito, ya que facilita que extraños se apoderen del dinero en cuentas. Asimismo, se solicitó a las familias, que adviertan a sus adultos mayores, para que no sean víctimas.