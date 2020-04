Caso Fátima: "Estamos a la espera de la fecha para las pericias a Martínez"

Jorge Sueldo es el abogado defensor de Jorge Nicolás Martínez, ex pareja de Fátima Florencia Acevedo

, el cual está detenido por el terrible femicidio.Un mes después de triste hallazgo del cuerpo de Fátima Acevedo dentro de un aljibe en la zona este de Paraná, encontraron un celular que sería el de la joven que fue brutalmente asesinada en la capital entrerriana."En horas de la tarde me llamó el doctor Datto y me dijo que había sido informado por la policía de Entre Ríos que personas que están viviendo en ese domicilio habían hallado un celular", indicó Sueldo aDe la misma manera el abogado indicó que "lo que nos dijeron los testigos hoy fue que el rancho que tenía Martínez fue desarmado porque allí están viviendo ahora nuevas personas en el lugar. Esas personas, haciendo una perforación en el terreno es que hallaron este celular"."Luego de la audiencia donde se acordó la prisión preventiva de 90 días, no he tenido otro contacto con Martínez, para no generar movimiento por esta situación de la pandemia", apuntó Sueldo."Se verá la participación que le cupo y las posibles salidas, la prueba que se ha producido ahora y la que resta producir", manifestó además en relación a la estrategia de la defensa.