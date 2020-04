Murió una niña de tres años: Investigan si su padrastro la mató a golpes

La muerte de una nena de 3 años conmocionó a Los Menucos, un pueblo de la provincia de Río Negro que cuenta con poco más de 5 mil habitantes. Si bien la versión de la familia hizo referencia a un accidente doméstico, en las últimas horas detuvieron al padrastro e investigan si la golpeaba.



El cuerpo de Nahiara "presentaba golpes" y solo el resultado de la autopsia podrá determinar cuál fue el verdadero motivo que la llevó a la muerte. Mientras tanto, los vecinos se movilizaron para pedir justicia y hasta la propia intendenta Mabel Yaguar hizo un posteo en su cuenta de Facebook refiriéndose al caso.





Todo empezó hace una semana, cuando en el hospital del pueblo recibieron una llamada pidiendo asistencia para una nena que se encontraba herida en la zona rural. Sin embargo, cuando los médicos llegaron poco después al paraje ubicado a 40 kilómetros de distancia, la encontraron muerta.



Entonces, la familia habló de un accidente. "El viernes mientras la madre cocinaba tortas fritas y el padrastro recorría el campo, la nena se habría subido a una escalera que estaba apoyada en una pared de la casa y se habría precipitado al piso desde unos dos metros de altura", contó una fuente cercana a la causa al portal Río Negro.



Recién 48 horas después de la caída, la nena se habría descompensado y murió antes de que llegara la ambulancia a su casa. El informe preliminar de los forenses estableció que el cuerpo de Nahiara "presentaba golpes", aunque no trascendieron las características ni la antigüedad de esas marcas.



Mientras avanza la investigación, se supo que el padrastro de la menor fue demorado en medio de las peores sospechas. "La torturaste; la lastimaste a más no poder.. y terminaste matándola. Lo que hiciste no tiene perdón", escribió indignada una vecina en las redes sociales, y se sumó a otros tantos posteos que responsabilizaban al hombre por la muerte de Nahiara.