Ordenan entregar u$s 3,2 millones de los bolsos de López a hospital porteño

El Tribunal Oral Federal 1 ordenó hoy que unos 3.200.000 de dólares que forman parte del botín que se le encontró al ex secretario de Obras Públicas José López sean donados al Hospital Gutiérrez para la compra de insumos en el marco de la pandemia del coronavirus.

De esta manera, se suma esta cifra a lo que días atrás decidieron los mismos jueces, al entregar 1.275.700 pesos y 1.988.139 dólares al hospital Garrahan.



Los magistrados dispusieron que el dinero sea liberado desde el Banco Central de la República Argentina (BCRA), donde se encuentra resguardado.

José López fue condenado a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito, al no poder justificar la tenencia de los casi nueve millones de dólares que intentó esconder en un convento de General Rodríguez hace cuatro años.



Junto con la condena, el Tribunal dispuso decomisar su dinero para entregarlo en partes iguales al Hospital Garrahan y al Hospital Gutiérrez, pero la sentencia no estaba firme y por eso hasta este momento no se había ejecutado.

Ahora, a raíz de la pandemia por el coronavirus y la situación de emergencia que atraviesa el sistema sanitario, sumado a la necesidad de los hospitales en tener mayores recursos, los integrantes del Tribunal dispusieron que sea entregado.