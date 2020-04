Las diversas unidades penitenciarias de la provincia siguen generando noticias, debido a las urgencias que viven los presos por haberse cortado el suministro de víveres por parte de sus familiares (que no pueden visitarlos por la cuarentena vigente), lo que suele generar malestares permanentes que terminan en roses entre los internos.



De acuerdo a lo informado a esta redacción, durante la tarde del viernes, alrededor de las 14 horas, apuñalaron a un interno de la Unidad Penal N° 4 y fue derivado al Hospital Urquiza para su atención, según publicó el medio La Calle.



El interno permanecía en observación al cierre de esta edición, ya que presentaba varias heridas de armas blancas. Si bien requirió de un tratamiento médico para curar, los cortes no serían de gravedad y no pondrían en riesgo su vida.