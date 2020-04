Hallaron los elementos robados a un comercio de Paraná tras persecución policial

Policiales Robaron elementos de importante valor en un comercio en Paraná

Dos personas a bordo de una moto de 110cc negra, con cascos colocados, al advertir un control policial, no detuvieron su marcha y lograron darse a la fuga.Fue este sábado durante un operativo de personal de la División Robos y Hurtos, dependiente de la Dirección Investigaciones, sobre calle Alvarado, a la altura del Hospital Nuevo La Baxada, en Paraná.De acuerdo al parte policial, se inició una corta persecución, ya que estos sujetos en su huida arrojaron entre las malezas unas bolsas similares a las de un supermercado. Finalmente, los sospechosos lograron perderse en la zona del barrio El Perejil.Cuando los uniformados regresaron al lugar donde habían quedado las bolsas, se divisó que éstas tenían en su interior distintos tipos de fertilizantes. Según señalaron desde la fuerza, estos elementos guardarían relación con el robo al local que gira bajo la razón social "El Esqueje", ubicado sobre calle 25 de Mayo 1087 y Avenida Ramírez.Fertilizantes marca Top Crop: Top barrier 100ml x 2 / Top bud 100ml x 1 / Big One 100ml x 1 / Green explotion 100ml x 2 / Deeper underground 100ml x 3 / Deeper underground 250ml x 2 / Green explotion 250ml x 2 / Top auto 250ml x 1 / Top Candy 250ml x 3 / Big One 250ml x 3 / Top barrier 250ml x 2 / Top auto 1000ml x 2 / Top bloom 1000ml x 2 / Top veg 1000ml x 1 / Cyclone 50ml x 4.Fertilizantes marca Namaste: Amazonia 150gr x 2 / Oro negro 100ml x 3 / Melaza + aditivo 250gr x 2 / Oro negro 600ml x 1 / Flora booster 600ml x 1 / Detox 600ml x 1 / Ph- 600ml x 1.Fertilizantes marca Phitonat: Phito n 100ml x 2 / Phito s3 100ml x 5 / Phito fos 100ml x 3 /Phito k 100ml x 1 / Phitogro 250ml x 3 / Phitoclone 15gr x 6.Fertilizantes marca Madline: Madgrow raíces 250ml x 2 / Madgrow crecimiento 250ml x 2 / Madgrow vegetativo booster 250ml x 2 / Mádgrow algas 250ml x 4 / Madgrow floración 250ml x 3 / Madgrow engorde 250ml x 2 / Madgrow floración booster 250ml x 3Plaguicidas y fungicidas: Mamboreta Aba x 1 / Mamboreta b+r x 2 / Mamboreta d x 1 / Mamboreta z x 1 / Mamboreta h x 1 / Glacoxan imida x 2 / Medidor electrocondictiodad digital x 1 / Medidor pH digital x 4 / Termohigrometro digital x 3 / Carpas de cultivo bellavita 60 x 2.Además, en una de las bolsas se localizó envuelto en un paño una escopeta recortada, calibre 16, sin numeración ni marca visible.Según informaron fuentes policiales, se presume que todos estos elementos eran trasladados a Barrio El Perejil ya que en los últimos días se registraron distintos tipos de enfrentamientos en el lugar.