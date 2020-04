Un auto embistió a un carro a tracción a sangre y la yegua murió

Sebastián, que es oriundo de Barrio Capibá.

El choque se registró en Avenida Jorge Newbery y Gobernador Parera de Paraná, este viernes, después de las 18. Tras el choque entre el auto que se conducía por Newbery en sentido este- oeste, y el carro, la yegua que traccionaba el mismo, murió aplastada, conoció"Venía de la casa de mi papá e iba a doblar por Avenida Zanni. Me chocó un auto rojo. Me mataron la yegua, quedó tirada en la calle. Yo ando cirujeando,", contó aDe la misma manera,El conductor del auto "me dijo que no vio por el sol", indicó el muchacho que iba en el carro.. Elonce.com.