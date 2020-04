Identificaron a dos usuarios de Twitter que incitaban a saqueos

El fiscal del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, Sebastián Szeifert, investiga la conducta de dos jóvenes de 29 y 25 años, cuyos domicilios fueron allanados este miércoles, a raíz de una investigación de oficio, por el presunto delito de "instigación" a cometer saqueos en la ciudad capital.



"Mi sueño es reventar un Coto. Walmart y ahora sumo un Alvear. Cuando haya que saquear que sea a esos hijos de yuta", escribió Santiago F. en su cuenta de Twitter el lunes 30 de marzo a las 9.30 de la noche.



El posteo de "@francosabalero90" tuvo una respuesta cómplice: "Coto es la deuda del 2001", apoyó la cuenta "Yarará del Litoral", a la que se sumaron 8 "me gusta".



El mismo día, el Centro de Reunión de Informaciones de Gendarmería Nacional abrió un sumario para determinar el origen e identidad de quienes publicaron los mensajes. El primero en ser identificado fue el varón, a quien le allanaron su casa del barrio Mayoraz.



Al mismo tiempo, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) del Ministerio de Seguridad de la provincia allanó otro domicilio de barrio Candioti Sur, donde vive la joven identificada como Paula Rocía O. Los investigadores debieron cruzar tres cuentas de las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook para descifrar el verdadero nombre de la femenina, que actuó desde un perfil con identidad falsa, en uno de los cuales se presenta como "Troska del MST".



Si bien no quedaron detenidos no tienen antecedentes y no opusieron resistencia al accionar policial-, ambos fueron identificados por la fuerza pública y en el caso de avanzar la causa, podrían ser citados a audiencia imputativa en estado de libertad, confió una fuente del caso.



Asimismo, la misma fuente indicó que si bien parece un hecho menor, "la situación en la que estamos hace que se trate de prevenir desbordes", es decir, "posibles desmanes que pudiera desencadenar" este tipo de publicaciones.