La coartada de detenidos por un crimen: Aseguran que practicaban tiro al blanco

Dicen que practicaban tiro al blanco

El fatídico suceso, ocurrido poco antes de la medianoche del martes en una vivienda de la ciudad de, tiene una trama familiar difícil de desentrañar. Arnaldo René Villalba murió desangrado en el patio de su casa del barrio Fátima por un balazo en el cuello, yA las confusas circunstancias en que se produjo el hecho se suman las versiones contradictorias que dio su pareja a la Policía y la huida de la vivienda de los dos jóvenes con el arma homicida. Ahora, lo que el fiscal Martín Núñez intenta determinar esAl llegar la ambulancia del 107 al domicilio Maestra López 2027, Villalba ya no presentaba signos vitales. El médico forense constató que padecióPrimero, la mujer dijo a los policías que su pareja había sido alcanzada por una bala perdida. Sin embargo, luegoLos dos jóvenes que se encontraban en la casa habían escapado antes de la llegada del patrullero, cada uno a su casa, yCuando fueron identificados, la Justicia autorizó los allanamientos en sus viviendas. Uno fue en una casa de calle Los Naranjos, llevado adelante por personal de División Investigaciones, donde se secuestró el arma en cuestión, que poseía una vaina calibre 22 percutida; y otro aire comprimido pero sin modificaciones.Ante tantas inconsistencias, el fiscal dispuso la detención de los tres sospechosos.Quedan muchas dudas y preguntas sin responder aún en la investigación, que en principioCon respecto a que estaban practicando tiro al blanco en el patio, allí mismo, cerca del cuerpo de Villalba, se encontró una botella perforada en el suelo. Pero la misma había estado colocada cerca del piso para ser tumbada, mientras que el disparo que recibió la víctima fue en la zona del cuello, por lo que difícilmenteAdemás, en caso de haberse tratado de un accidente, no se explica por qué ni la mujer ni los jóvenes dieron esa explicación inicialmente, en vez de mentir y retirarse del lugar.También consolida las sospechas del crimen el hecho de que haya sido la niña de 6 años la que salió de la casa para pedir ayuda, mientras que los mayores se encontraban en el interior de la vivienda, quizás planeando qué iban a decir y hacer en los minutos posteriores cuando llegaran la Policía y el fiscal.De este modo, para la formal imputación se aguarda por algunas pruebas fundamentales: una es el. Esto tiene dos problemas: uno, que este tipo de armas de aire comprimido modificadas no deja mucho resto de pólvora en quien la dispara; otro, que todos podrán argumentar que estaban haciendo tiro al blanco.Por esto, una de las medidas más importantes será, que podría aportar mejores elementos para esclarecer el suceso, publicó