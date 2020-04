Robaron elementos de importante valor en un comercio en Paraná

En plena cuarentena, robaron en "El Esqueje - Grow Shop", que comercializa elementos vinculados al cultivo de plantas.Iván, el responsable del local situado en calle 25 de Mayo 1.087, contó aque "ayer a la mañana me llamó un vecino del edificio comentándome que había salido al supermercado y había visto que estaba la puerta del local abierta y la puerta arrimada, lo que le había llamado la atención".Explicó que "estaba la reja barreteada al igual que la puerta de entrada. Sustrajeron artículos de alto valor como carpas de cultivo, iluminación, transformadores para las lámparas, medidores de PH, fertilizantes y otros elementos. Sólo sirven para el cultivo, por lo que quien entró, sabía lo que se llevaba"."Se llevaron la mercadería de más valor. Además, ha sido más de una persona o se lo llevaron en algún vehículo, porque las cuatro cajas de carpas son pesadas y grandes. También los fertilizantes", dijo.Acotó que le "llama la atención porque es una zona bastante tranquila y concurrida, pero con esta cuarentena se ve que no anda gente dando vuelta en la calle"."Para sentirme más seguro, me estoy llevando la mercadería de más valor, para poder trabajar además a través de delivery. Pero la sensación de inseguridad te queda. Además, hasta que no pase la cuarentena vamos a arreglar la entrada como se pueda y luego tomaremos las medidas de seguridad correspondientes", completó Iván.