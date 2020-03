Autorizan a los presos bonaerenses el uso de celulares durante la cuarentena

según el protocolo que estableció desde el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).Luego de que ayer, el SPB realizó un protocolo de uso que se pondrá en práctica en cada una de las unidades carcelarias, con el objetivo de facilitar a los detenidos "el contacto con sus familiares y afectos, su desarrollo educativo y cultural y el acceso a información relativa a su situación procesal".De acuerdo al documento -al que tuvo acceso-, cada interno "que ingrese a cualquiera de las dependencias del SPB" deberá registrar "ante el personal a cargo de su recepción" el teléfono celular u otro dispositivo tecnológico del que disponga, a su nombre, "y deberá expresar que éste no es producto de la comisión de un ilícito".En tanto, las personas que ya se encuentras detenidas y que no cuenten con algún dispositivo pueden solicitarlo por escrito a familiares o allegados, quienes una vez tramitado el pedido podrán llevarlo a la dependencia del SPB que corresponda, y someterlo al mismo tipo de registro mencionado.Según las condiciones de uso establecidas en el protocolo, las comunicaciones solo podrán realizarse "en los recintos de alojamiento", "no podrán contar con memoria extraíble" y "en caso de situaciones que puedan afectar la seguridad del establecimiento", las autoridades pueden solicitar "la interrupción de las comunicaciones".Asimismo," y en caso de que el interno haya sido condenado por delitos vinculados a ellas o por el uso de celulares, "la autoridad penitenciaria podrá inhabilitarle la cámara al dispositivo móvil del que resulte responsable o establecer condiciones de uso específicas para el caso en concreto".Desde que se decretó la cuarentena, el viernes 20 de marzo, distintos jueces de la provincia de Buenos Aires habían autorizado el uso de celulares en dos unidades penales de Batan, en una de Barker, y ayer había salido una resolución en el mismo sentido para las cárceles de Saavedra y Bahía Blanca.Luego, el Tribunal de Casación bonaerense emitió una resolución firmada por el vicepresidente del cuerpo, Víctor Violini, en la cual autorizaba el uso de los celulares en todos los penales mientras dure la cuarentena por el coronavirus.