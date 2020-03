Internos del penal de Federal protagonizaron incidentes y quema de colchones

El personal de guardia en la Unidad Penal Nº8, ubicada a algunos kilómetros al este de Federal por ruta provincial 5, y luego con la colaboración de funcionarios que fueron convocados de urgencia, debieron intervenir alrededor de las 15hs de este martes para contener un conflicto en el que estuvieron involucrados internos de dos pabellones.Según publicó, la situación fue sofocada un rato después. Personal y patrullas de la policía departamental colaboraban con el control externo, aunque se encontraban aprestos a ingresar si la situación se desmadraba.El conflicto, cuya razón no trascendió, se originó entre internos de los Pabellones 1 y 5 de la Unidad Penal 8 "Bicentenario de la Revolución de Mayo" de Federal; provocando los internos, en medio de la disputa, la quema de elementos de sus pabellones, fuego que minutos más tarde fue sofocado.La situación fue controlada por el personal de la guardia de la UP8, sumándose luego la llegada de funcionarios activos y profesionales, quienes ayudaron a poner orden definitivo luego de la bataola que armaron internos de los dos pabellones mencionados. No se observó la llegada al lugar de ninguna ambulancia del nosocomio público local, lo que dejaría entrever que no hubo consecuencias mayores, ni para los alojados en cumplimiento de condenas, como tampoco para el personal de la unidad carcelaria.Inmediatamente que se conociera la situación que se estaba produciendo, personal del comando policial, grupo especial, entre otros, y móviles de la policía departamental de Federal, se trasladaron al lugar para brindar apoyo externo; siempre atentos a que el posible desmadre de la situación en el interior los obligara a acceder al interior, ante la requisitoria de las autoridades de la Unidad Penal. Allí se encontraban el Jefe Departamental, Comisario Mayor Aguiar, y el Jefe de la División Operaciones y Seguridad, Comisario Inspector Fernández.