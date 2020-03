Sujetos entraron al patio de su casa e hirieron a su hijo, un joven hipoacúsico

Walkiria Comas, la mamá del joven, se mostró muy afligida pro lo que le sucedió a su hijo y en diálogo con Elonce TV dijo que está "cansada de denunciar a dos personas, a las que les dicen Estuar y Tirry, que viven a tres cuadras de mi casa. Vienen hasta mi casa, efectúan disparos, tiran botellas. Esta es la tercera vez. Con restricciones y todo, ellos no hacen caso".



"Estaba haciendo barbijos para donar y cocinando, entraron por el patio estas dos personas y efectuaron los disparos que afectaron a mi hijo. Lo llevé en la moto al centro de salud Carrillo, ahí le pusieron un suero y lo trasladaron al Hospital San Martín. Posiblemente irá a cirugía", contó la mujer.

Comas se mostró indignada porque "uno se cansa de denunciar, les ponen restricciones y no hay forma de que cumplan. Si uno va y los denuncia, parece que es peor. En vez de ser dos, vienen tres".



Esas personas, "en un tiempo no muy lejano venían a mi casa, comían, se bañaban y en uno de esos momentos, me robaron. Y cuando yo hice la denuncia, empieza la persecución", afirmó la mujer. Elonce.com.