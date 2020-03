Durante el aislamiento: Le robaron tres veces en cuatro días

Foto: R2820

La parrilla "El fogón", ubicada en avenida Primera Junta y Boulevard Montana, sufrió tres robos en pocos días. La primera vez que le entraron fue en la noche del miércoles, la segunda fue en la madrugada del viernes y como no quedaron conformes volvieron a entrar el sábado.



Se llevaron la mercancía para vender en la parrilla. El dueño hasta se quedó a dormir en el local para evitar los robos.



Según le contó su propietario a R2820, a pesar de regir la cuarentena de aislamiento social y obligatorio, "nos robaron casi toda la mercadería, especialmente, la carne que vendemos sea pollo, cortes de carne y embutidos. Entraron tres veces en la semana, el miércoles, viernes y sábado".



Los robos estuvieron dirigidos a la mercadería, a pesar de la existencia de balanzas, heladeras o utensillos en la cocina. El dueño en la noche del jueves decidió quedarse "a dormir" en la parrilla y esa noche "no vinieron, entonces, pensé ya está. Pero el viernes volvieron a entrar y el sábado de nuevo nos robaron y rompieron algunas cosas que tenemos".



El robo "nos obligó a salir a comprar más mercadería. Nos complicó cumplir con nuestra clientela porque no nos alcanzó la mercadería. Eso nos afectó en las ventas", agregó el propietario.