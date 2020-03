Un hombre fue apuñalado pero no quiso denunciar a sus agresores

El alerta por una persona lesionada por arma blanca en Barrio Capibá de Paraná demandó la intervención del personal policial en horas de la noche de este sábado.



"Esta persona no quería ser asistida, aunque de igual manera se comisionó a la ambulancia y gracias a la intervención de un familiar, se logró que fuera traslado al hospital San Martín, desde donde se confirmó que su cuadro no revisitó gravedad", comunicó a radio La voz el jefe de la Departamental policial de Paraná, Raúl Menescardi.



El comisario indicó que el herido "no quiso realizar la denuncia". De igual manera, personal policial de comisaria decimoquinta intervino para labrar las actas correspondientes.