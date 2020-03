Robaron el tablero eléctrico del Club Avenida Ejército

Delincuentes aprovecharon el aislamiento obligatorio para robar el tablero eléctrico del Club Avenida Ejército, ubicado en calle Gutiérrez.Nilda, comentó aque "llegué a las 18 y me encuentro con que no había luz. Empecé a revisar y cuando constaté que no había ningún problema me fui a fijar en el tablero eléctrico. La puerta estaba con candado como yo la había dejado, pero resulta que cortaron todos los cables con una pinza y se llevaron el disyuntor, la térmica, nos dejaron sin luz"."Esperemos que esto se pueda arreglar porque es el sacrificio de todos los días, hacemos un gran esfuerzo. De por sí ya no podemos abrir por el aislamiento y ahora nos encontramos con esta desgracia", dijo.Y agregó: "se ve que lo hizo alguien que sabe de electricidad, porque es alta tensión. No cualquiera vino a hacerlo. Me llama la atención que no rompieron la cerradura para entrar. Eso quiere decir que alguien entró con la llave, y no somos muchas personas las que la tenemos. Ya hicimos la denuncia".