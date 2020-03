Denuncian que nena de 12 años fue violada por sus primos: Testimonio de la madre

Aberrantes abusos

Madre desesperada

Siguen libres

Análisis médicos

Una desesperada madre que exige justicia, dialogó con el programapara dar testimonio de una aberrante situación, sufrida por su hija de apenas 12 años de edad.La madre de la menor, cuya identificación se preservará, contó en su dramático relato que el sábado 14 de marzo se realizó la denuncia por la violación de la niña y los forenses constataron físicamente los abusos.La mujer contó que está separada de su esposo y sus hijos viven con el padre, en un predio que comparten con otros familiares. La niña le contó la situación vivida a su madre el pasado viernes 13 de marzo, cuando festejaban el cumpleaños de un hermano y su mamá había ido de visita al lugar, confirmó la mujer a Elonce TV.Pese a la grave denuncia contra sus familiares,, al menos un intento de suicidio por parte de la niña, que terminó con su internación llevada a cabo entre el sábado 21 de marzo y el jueves 26 del corriente mes."Estoy desbordada y me siento abandonada por la Justicia. Mi ex marido los cuida muy bien a mis hijos y van a una buena escuela, pero a raíz de lo que pasó, me la tuve que llevar conmigo", dijo ala madre de la menor abusada salvajemente por sus primos.. La médica me dijo que había sido abusada. Así que la denuncia está", remarcó la desesperada mujer."Ella siente mucho miedo porque pensó que iba ay agregó que "yo la tuve que sacar a mi hija de su casa (que está en el mismo terreno que la vivienda de los supuestos abusadores) y llevarla a otro lugar. El domingo tuvo un episodio de nervios y decía que. Pero me siento abandonada por la Justicia, porque me dijeron que no había fiscales para firmar una orden de arresto para estos tres enfermos", afirmó la madre de la niña abusada en diálogo cony agregó que los supuestos abusadores, "andan como si nada hubiese pasado y tampoco los padres de ellos, hicieron nada".Finalmente, la mujer resaltó: