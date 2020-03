Rompió la cuarentena, robó en un domicilio y huyó sin que nadie se diera cuenta

Un ladrón perpetró un robo en un domicilio de Ibicuy el pasado lunes, en plena cuarentena. La forma en que actuó fue captada por la cámara de seguridad del domicilio del damnificado, titular de un supermercado en dicha localidad del sur entrerriano.



Ocurrió el 23 de marzo cerca de la medianoche. "El muchacho ingresó a mi casa por el portón y me robó garrafa, bien al fondo de mi casa, y se llevó también gaseosas", detalló el comerciante



Según la narración, el delincuente permaneció en el domicilio por el lapso de 30 minutos. El episodio generó indignación por parte del afectado. "No logro entender, en teoría todo el mundo tiene que quedarse en casa, nadie debe andar en la calle", pero "el tipo salió de su casa como si nada, entro y me robó", finalizó el hombre, según publica FM Sur