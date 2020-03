No habrá imputaciones tras el motín en el penal de Concepción del Uruguay

El conflicto

Policiales Difunden imágenes del incendio y motín en la cárcel de Concepción del Uruguay

Del acuerdo participaron, además del sector de internos, el juez Federal Pablo Seró, el fiscal coordinador de la provincia, Fernando Lombardi, y el titular del Servicio Penitenciario, Marcelo Sánchez.Entre los puntos acordados,ocupándose ellos mismos de la limpieza y puesta en orden del pabellón,Mientras que el Servicio Penitenciario, se comprometió a permitir que los internos limpien y pongan en orden el pabellón, arealizar las gestiones necesarias para que reciban los elementos de higiene personal en forma periódica, y a no reprimir a ningún interno por el motín. Además deEl acta lleva la firma de internos como Emiliano Torrán y Roberto Assandri, entre otros.Desde el Hospital de Zona "Justo José de Urquiza" informaron que no debieron atender internos heridos en la guardia. Luego de algunas horas, la situación en la UP 4 pudo ser controlada."Luego de negociaciones frustradas con el Servicio Penitenciario, personal policial ingresó a la Unidad Penal en conjunto con las fuerzas federales para poder controlar la situación", rememoró el comisario.Según pudo informar Gaillard, "los disturbios comenzaron en el pabellón noroeste de la unidad carcelaria, en donde hay alojados internos que cumplen condena por delitos federales. Una vez restablecido el orden, las autoridades judiciales ingresaron a dialogar con los internos y llegar a un acuerdo para restablecer el orden total de la unidad carcelaria"."El reclamo de los internos eran beneficios, salidas, traslados a sus domicilios, insumos de limpieza, pero fundamentalmente eran los beneficios por lo que ellos reclamaban", aseguró Gaillard a

