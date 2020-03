Cuarentena: Salió en auto y dijo que iba a sacar fotocopias para su hija

Pese al aislamiento social, preventivo y obligatorio anunciado por el gobierno durante la noche del jueves y que debe acatarse en todo el país, todavía se registran en varias zonas situaciones curiosas de ciudadanos que salen a realizar actividades que no están permitidas.

En este marco, Prefectura Nacional es una de las tantas fuerzas que siguen adelante con los diferentes operativos en todo el territorio nacional, al igual que en calles de Concepción del Uruguay.



Debido a esto, una mujer fue notificada ayer en la zona portuaria de dicha ciudad entrerriana por prefecturianos que cumplían con su labor, ya que no pudo dar una explicación que encuadre dentro de las excepciones establecidas.



En relación a esto, desde Prefectura informaron que se encontraban realizando control vehicular sobre avenida Paysandú y 25 de Agosto. En ese lugar, se controló a una señora que circulaba en su vehículo particular, quién manifestó que se dirigía a la Facultad de Medicina a sacar fotocopias para su hija.



Debido al motivo que esgrimió la mujer, se puso en conocimiento al Secretario del Juzgado Federal de esta ciudad a cargo de Pablo Andrés Seró, disponiendo la notificación por Incumplimiento al DNU 297/20 y se informó a la Fiscal Federal Montefinale quién avaló lo actuado.



Las actuaciones iniciales, de la Policía Federal Argentina, derivaron de la infracción al Decreto de Necesidad y Urgencia N°260/20 que establece el aislamiento social, preventivo obligatorio para todos los vecinos y, en particular, para quienes hayan viajado al exterior, publica el diario La Calle.