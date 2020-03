Femicido de Fátima Acevedo: El engaño del que fue víctima y otros detalles

La Justicia de Garantías de Paraná dispuso el pasado viernes la prisión preventiva por 90 días de la ex pareja de Fátima Acevedo, la joven de 25 años encontrada asesinada en un pozo el 8 de marzo último en la capital entrerriana, luego de haber denunciado por violencia de género unas seis veces antes de ser atacada al ahora detenido por el femicidio.La medida dispuesta por el juez de Garantías paranaense Eduardo Ruhl recayó sobre Jorge Martínez (35), quien está imputado de "homicidio agravado por tratarse de su ex pareja y en un contexto de violencia de género", delito que prevé la prisión perpetua.En una audiencia llevada a cabo en el salón 5 de los Tribunales de la capital entrerriana, los fiscales de la causa, Leandro Dato e Ileana Viviani, señalaron anteal domicilio de Paraná en el que habían convivido anteriormenteUna vez allí,Por eso, solicitaron 90 días de prisión preventiva para poder finalizar la Investigación Penal Preparatoria (IPP), lo que fue calificado como "razonable" por los querellantes Milton Urrutia y María Alejandra Pérez; y acordado por los defensores oficiales Jorge Sueldo y Lucrecia Sabella.El juez Ruhl afirmó que se trata de "un hecho grave" donde persisten "muchos elementos que lo vinculan" a Martínez con el femicidio."Ya se individualizaron testigos y faltan individualizar" otros, apuntó el magistrado, quien tuvo en cuenta "la pena en expectativa, el peligro de fuga y las posibilidades de entorpecimiento" de la investigación para ordenar la prisión preventiva del acusado tal como lo solicitaron los fiscales.Por su parte, el imputado se abstuvo de declarar cuando estuvo frente al juez y su defensa evaluará si lo hace más adelante en el proceso.que actualmente Martínez "está alejado de la población carcelaria por medidas de seguridad y seguirá aislado del resto de los internos".Fátima desapareció el 1 de marzo último tras salir de la Casa de la Mujer de Paraná, adonde estaba alojada luego de haber denunciado a su ex pareja por violencia de género.Tras una denuncia de su familia se inició un amplio operativo de búsqueda, durante la cual el acusado quedó detenido preventivamente.Finalmente, el 8 de marzo hallaron el cadáver de la víctima adentro de un pozo de 18 metros de profundidad.De acuerdo a los investigadores, la mujer había denunciado a Martínez en el juzgado de Familia 1 de Paraná en 2017 y en 2018, mientras que entre 2019 y 2020 realizó cuatro presentaciones más ante la policía y la fiscalía de violencia de género del Ministerio Público Fiscal (MPF)."Ya estoy podrida de denunciarlo en la policía y que nadie haga nada, ni la policía ni el juzgado ni nadie. Cuando termine muerta por culpa de él puede ser que la policía y el juzgado hagan algo", le dijo Fátima a una de sus amigas a través de un audio de Whatsapp.El femicidio de Acevedo movilizó a la comunidad de Paraná, donde se realizaron diferentes movilizaciones y actividades en reclamo de justicia y contra la violencia de género.