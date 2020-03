En el primer día de aislamiento social se registró una denuncia y una clausura

Policiales Primer detenido en Entre Ríos por incumplir el aislamiento obligatorio

Inspecciones de Trabajo



Control permanente

El incidente ocurrió en Gualeguay durante la madrugada de ayer, por lo que tras la intervención de la Justicia local se dispuso que la causa sea investigada por la Justicia Federal de Paraná.En tanto, desde el gobierno provincial y la propia Policía se observó a media mañana de ayer que el tranquilo movimiento existente comenzaba a tener otras características. De allí que se acortaron los tiempos de la etapa de concientización fijada por las fuerzas de seguridad a la hora de avanzar con los operativos y procedimientos en las calles al encontrar a personas que violaran la cuarentena impuesta.La Secretaría de Trabajo de la Provincia realizó ayer una tarea de control acerca del cumplimiento del Decreto de Necesidad y Urgencia de la Nación. Concurrieron a alrededor de tres comercios y emprendimientos de Paraná que no se encontraban autorizados a trabajar, donde la indicación de cierre fue bien recibida. El secretario de Trabajo de la Provincia, Ángel Zacarías, destacó la predisposición de los comerciantes ante la indicación de cierre, indicaLa mayoría de las consultas a ese organismo provincial tuvieron que ver con empleados que eran conminados a concurrir a trabajar y ellos no sabían si debían hacerlo o no. También hubo consultas de trabajadores a los que se les proponía firmar un documento aceptando el descuento de los días no trabajados o situaciones relacionadas con trabajos domiciliarios, especialmente de servicio doméstico.Por la tarde se produjo, en cercanías de Concordia, la clausura de un aserradero, donde la medida final fue la clausura del mismo. También hubo una situación conflictiva en Islas, donde el personal policial y de la Secretaría de Trabajo debieron intervenir en una papelera que estaba trabajando. Si bien el caso fue denunciado por dirigentes gremiales del Sindicato de Papeleros, el titular de la firma adujo estar amparado en las excepciones del decreto del aislamiento social obligatorio, ya que se dedica a la fabricación de envases para comida, detallaDesde la Policía de Entre Ríos, se confirmó que en la primera parte de este proceso, se avanzó con la postura de concientización a la población. Sin embargo, frente a los excesos producidos en distintos sectores, desde el anochecer de ayer se avanzará con la penalización concreta de la violación del Decreto de Necesidad y Urgencia.