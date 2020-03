Cómo fueron las primeras detenciones por violar la cuarentena en Argentina

Policiales Primer detenido en Entre Ríos por incumplir el aislamiento obligatorio

El primer detenido se dio en la provincia de Entre Ríos y a menos de dos horas de iniciarse el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" dispuesto por el Gobierno Nacional en el marco de la pandemia del coronavirus.La Policía de la ciudad de Gualeguay, detuvo a un joven de 22 años "a las 1:10 de hoy" y lo trasladaron hasta la Jefatura Departamental. Al respecto, señalaron que "el joven fue interceptado por personal policial violando lo dispuesto por el presidente, ya que no solo no pudo justificar su presencia en la vía pública, sino que, tampoco, obedeció las recomendaciones que se le hicieron en reiteradas oportunidades".Un hombre fue detenido durante la madrugada de este viernes 20 de marzo en la Ciudad de Córdoba, y se convirtió en una de las primeras personas sancionadas luego de que entrara en vigencia el decreto de necesidad de urgencia 297/2020 que establece el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" en todo Argentina, anunciado este jueves 19 de marzo por el presidente, Alberto Fernández.No fue el único caso. La policía de Santiago del Estero también detuvo durante la madrugada a 16 personas que habían violado la cuarentena, durante distintos procedimientos realizados en la capital provincial y La Banda. Según datos de, una de las detenciones tuvo lugar en la intersección de la avenida Belgrano y Ayohuma, donde personal policial detuvo a un automóvil de una empresa de remises, en el que viajaban su conductor de 41 años y un acompañante de 42.Ambos fueron conducidos a la Comisaría Comunitaria N°3 y demorados por disposición de la fiscal Alejandra Holgado. En tanto, tres jóvenes de 31, 26 y 29 años terminaron tras las rejas porque se desplazaban en Volkswagen Gol Trend gris. Al ser consultados por la Policía, no supieron justificar los motivos por los cuales no acataban la medida de prevención,En la Ciudad de Buenos Aires, fuentes del ministerio de Seguridad informaron que la Policía de la Ciudad detuvo a siete hombres, uno de ellos armado, en el barrio de Belgrano, apenas iniciado el aislamiento obligatorio. El hecho sucedió cuando personal de Brigada de Comisaría Comunal 13 fue desplazado a un bar en Blanco Escalada al 2200 por una detonación de arma de fuego.Al llegar al lugar el sospechoso se había retirado, por lo cual un móvil de la Policía de la Ciudad efectuó un rastrillaje por la zona hasta que dio con el hombre en Roosevelt y Cuba. Estaba acompañado por otras seis personas. En la requisa, al principal sospechoso se le halló una pistola Bersa 9 milímetros. Todos fueron detenidos.El jueves 19 de marzo, el presidente Alberto Fernández anunció la cuarentena total debido al avance de la pandemia de coronavirus. En la conferencia de prensa en la Quinta de Olivos, el mandatario dio detalles del aislamiento total que se inició (decreto mediante) a primera hora de este viernes 20 de marzo, y se extenderá hasta el 31 del mismo mes.El jefe de Estado informó, además, que quienes no estén dentro de los grupos de excepción de circulación serán sancionados, según lo establece el Código Penal. El texto determina entre tres y 15 años de cárcel para las personas que propaguen "una enfermedad peligrosa y contagiosa", en el artículo 202. Además, el artículo 203 hace referencia a multas de entre 5 mil a 100 mil pesos cuando la propagación fuera cometida "por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los deberes a su cargo".En tanto, el artículo 205 del actual Código dispone que "será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia". Además, el artículo 239 afirma que "será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal".