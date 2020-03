Primer detenido en Entre Ríos por incumplir el aislamiento obligatorio

A poco de iniciarse el "Aislamiento preventivo y obligatorio" dispuesto por el Gobierno Nacional en el marco de la pandemia del coronavirus, la Policía de Gualeguay detuvo a un joven por no cumplir con lo dispuesto.Al respecto, señalaron que "el joven fue interceptado por personal policial violando lo dispuesto por el Decreto 620 del día de ayer, ya que no solo no pudo justificar su presencia en la vía pública, sino que, tampoco, obedeció las recomendaciones que se le hicieron en reiteradas oportunidades".