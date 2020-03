Apareció Jesús Moreira, un joven oriundo de Nogoyá que había viajado a Paraná por cuestiones laborales y cuyo paradero, desde hace una semana y media, se desconocía.



Joaquín, su hermano, lo confirmó a Elonce. "Está sano y salvo. Quería agradecerle a la Policía de Nogoyá y Paraná, a ustedes que compartieron la noticia. Agradezco a Eduardo y Jeremías, taxistas de la Terminal, que me dieron información certera sobre mi hermano", señaló.



En ese sentido, comentó que "la familia Rojas de Nogoyá se ofreció a buscarlo. Todos hicieron una labor muy grande. Él no tenía celular, por eso no podíamos ubicarlo". Elonce.com