Buscan a Jesús Moreira, un muchacho oriundo de Nogoyá que viajó a Paraná por cuestiones laborales y cuyo paradero, desde hace una semana y media, se desconoce.



"Él no tiene celular, y hace una semana y media que no sabemos nada de él", aseguró a Elonce su hermano, Joaquín. Y agregó: "Nos dijeron que lo vieron en la zona de la Terminal pero él no aparece".



La denuncia fue radicada el lunes en la comisaría de Nogoyá.



Quienes puedan aportar datos sobre el paradero de Jesús Moreira, comunicarse al 3435407800 o ante la comisaría más cercana.