Empleado robó huevos por $ 100.000 de una granja avícola

En circunstancias de estar realizando un operativo de prevención, efectivos policiales interceptaron en un camino vecinal de Colonia Hocker, a un empleado de una granja avícola de la zona de Villa Elisa, que transportaba en su vehículo particular gran cantidad de huevos, por una suma de 100.000 pesos, aproximadamente.



Ante la consulta de los uniformados, esta persona no pudo sostener las distintas versiones expresadas. Anoticiados los directivos de la empresa avícola, confirmaron la sospecha de los uniformados radicando la denuncia.



El empleado quedó supeditado a la causa judicial por el supuesto delito de hurto y se logró recuperar la totalidad de lo sustraído



Además, se sospecha que esta persona no era la primera vez que hacía esto y que luego lo comercializaba. Sobre el costo estimado de los huevos robados, se indicó que ese es el valor final expuesto por los damnificados ya que son huevos fértiles, dijeron. (La Semana)