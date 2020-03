Ingresó a su casa en Paraná y se encontró con el ladrón que lo hirió: Su relato

Se registró un asalto, en horas del mediodía de este lunes, en el barrio 3 de Febrero en calle Gutiérrez y Coronel Domínguez, de la capital entrerriana. La víctima del violento hecho,"Durante la mañana estuve realizando trámites, y cuando volví a mi casa, encontré detrás del tapial, una caja de cartón. Me llamó la atención porque tenía latitas de cervezas vacías. Antes de ingresar a mi casa tiro la caja en el depósito de basura y cuando quiero abrir, la puerta estaba entreabriera", relató a, Juan Antonio, víctima del asalto."Yo me resguardo contra el tapial, ya sospechando que había alguien, y cuando pongo un pie adentro, me atropella una persona, con un chuchillo. En"Salto el tapial, sin tocarlo, y cuando caigo al piso, empieza a gritar para que alguien llame a la policía, ahí el sale corriendo con el cuchillo en la mano. No se llevó nada, pero había dejado preparado todo lo que se iba robar", relató.Según su hipótesis, "entraron por el patio, y forzaron la puerta de atrás, la de adelante la rompieron para poder salir con las cosas que se iban a llevar. Lo único que robaron, es una cadenita de oro y dos anillos".Cuando fue consultado, si llegó a ver al ladrón, contó a Elonce que sí, "era una persona de 22 años aproximadamente, nunca lo había visto por el barrio. De su cara no me olvido más.