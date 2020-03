Todas las semanas, familiares y amigos Leonardo Nader, el joven que fue asesinado, el 8 de diciembre en el barrio Mosconi, se reúnen en la puerta de tribunales, para exigir justicia. Este viernes por la tarde, se concentraron, en repudio a la prisión domiciliaria que le otorgaron los supuestos autores del crimen.Francisca, mamá de la víctima, le dijo aque, "el fiscal que nos representa, nos informó de que los asesinos estaban con prisión domiciliaria en Crespo, por 30 días. Nosotros pedimos que después de ese tiempo, vuelvan a la cárcel hasta el juicio, porque es lo que se merecen"."Yo a mi hijo lo tengo que ir a ver en una tumba, y ellos están disfrutando en Crespo, es muy injusto. Confiamos en el fiscal y el juez, que ellos van a volver a la cárcel, porque mataron a mi hijo como un perro, por la espalda, no tenía defensa, estaba solo y ello son tres hermanos"."Tengo miedo por mis nietas, porque mi ex nuera tiene contacto con ellos. Yo quiero pasar un día con las nenas, pero la mamá no me deja verlas. Me las niegas como se las negaba a mi hijo, les decía que su papá estaba de viaje y era mentira, no quería que se vean".Para finalizar, Camila, expresó que "vamos a realizar una marcha para volver a pedir justicia y que los asesinos no tengan ningún beneficio, porque le arrebataron la vida a mi cuñado".