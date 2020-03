Buscan a tres personas que desaparecieron en el río Paraná

, en la zona de Bajada Grande, durante las últimas horas de la tarde de este miércoles, supo, supo"Fueron a ver el espinel. Les dijimos que no vayan porquepero fueron igual. En un momento los perdimos de vista y después", rememoró la esposa de uno de los muchachos buscados. "De un momento al otro no los vimos más", lamentó.Según comentaron familiares, "los tres salieron sin salvavidas"."Un pescador de la zona salió a buscarlos pero no los encontró", aseguró.Personal de Prefectura y efectivos de comisaría decimoprimera se encontraban en el lugar.